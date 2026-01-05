Migraciones explica cómo funcionará prohibición de ingreso a Paraguay de venezolanos vinculados a Maduro

Luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado sábado, que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y en medio de la incertidumbre política que dejó ese evento en toda la región, la Dirección Nacional de Migraciones anunció ese mismo día que analizaba mecanismos para impedir que personas vinculadas al gobierno venezolano ingresen a Paraguay.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el titular de la Dirección de Migraciones, Jorge Kronawetter, indicó que la medida – similar a una anunciada también el sábado por Argentina – tiene como objetivo “evitar que gente que quiera esconderse para esquivar responsabilidades quieran ingresar o mimetizarse entre turistas que ingresan a nuestro país”.

“Queremos evitar que ingresen como refugiados o escapándose para evadir las responsabilidades en su país, porque después solo pueden ser enviados por un proceso de extradición”, dijo.

Kronawetter dijo que su institución está trabajando en el “perfilamiento de gente directamente vinculada con el gobierno (de Venezuela) o con un cargo de relevancia”, aunque enfatizó que “eso no significa que esas personas per se van a ser impedidas de ingresar”, sino que “se va a hacer un proceso para determinar si esa vinculación es real para inadmitirla”.

Ese proceso comprenderá el cruzamiento de datos de varias agencias de inteligencia y seguridad internacionales, añadió.

En caso de que una persona a la que aplique la restricción sea detectada intentando ingresar a Paraguay, se le notificará la inadmisión y se le reconducirá al país desde el cual intentó entrar a Paraguay, explicó Kronawetter.

Hay más de 5.700 refugiados venezolanos en Paraguay

El director de Migraciones explicó que actualmente hay en Paraguay unos 5.700 ciudadanos venezolanos con el estatus de refugiados y unos 3.105 venezolanos con radicación permanente en el país, además de 728 venezolanos “residentes temporarios” que tienen un plazo de hasta dos años desde su llegada para tramitar su residencia permanente.

Kronawetter enfatizó que la medida anunciada no implica “ningún inconveniente con ellos”.

“El objetivo es evitar que la gente que motivó la salida de esta diáspora venezolana (de su país) quiera ingresar (a Paraguay) para conseguir refugio”, afirmó.

Aunque Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron sacados a la fuerza de Venezuela por tropas estadounidenses y trasladados a Nueva York para hacer frente a una imputación por supuestos vínculos con el narcotráfico y otros presuntos delitos, la maniobra norteamericana no implicó un cambio de régimen en Venezuela.

Luego de la captura de Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada, y el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump – quien llegó a afirmar que su gobierno administrará Venezuela - manifestó voluntad de dialogar con Rodríguez, aunque el mandatario norteamericano ha mantenido un tono amenazante y ha insinuado la posibilidad de nuevos ataques contra Venezuela si el gobierno de ese país no se “porta bien”.