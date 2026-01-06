Engañan a mujer en Brasil para hacerle creer que tenía una relación con Brad Pitt

El pasado 24 de diciembre, una mujer oriunda de la localidad de San Valentín, Río Grande del Sur fue abordada por agentes policiales fuera del aeropuerto de la ciudad de Erechim a quienes llamó la atención la presencia de la mujer en su vehículo en las inmediaciones de la terminal aérea, en un horario en que no estaba prevista la llegada de vuelos.

Al ser abordada por los uniformados, la mujer manifestó estaba allí para recoger al actor estadounidense Brad Pitt, con quien dijo estar en una relación sentimental, según informa CNN Brasil.

La mujer dijo que su supuesta relación con el actor comenzó unos dos meses antes a través de videollamadas por internet y que ambos planeaban vivir juntos en Erechim. Negó haber realizado algún tipo de transferencia monetaria en el marco de esa supuesta relación.

En los últimos meses han sido reportados casos similares de engaños, presumiblemente realizados por medio de herramientas de inteligencia artificial.