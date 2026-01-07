Australia alerta por la ola de calor más extrema desde 2020

En un boletín, las autoridades alertaron sobre la severidad del tiempo, que comenzó a sentirse desde este miércoles en Victoria, donde viven cerca de siete millones de personas, la mayoría en la capitalina Melbourne.

Se espera que las temperaturas nocturnas alcancen los 25 grados en algunas localidades y que el tiempo mejore la próxima semana.

La cadena pública australiana ABC informó del cierre de numerosos negocios debido al calor extremo, que alcanzará su punto más alto el viernes.

Por ello, las autoridades instan a los ciudadanos a mantenerse en espacios internos, preferiblemente con aire acondicionado, así como a mantenerse hidratados.

El gobierno de Victoria indicó en un comunicado que aumenta el riesgo de más incendios, cuando bomberos y equipos aéreos intentan controlar fuegos forestales en el Parque Estatal Mt Lawson, donde se han quemado más de mil hectáreas desde el lunes.

"Los victorianos no habían sentido una ola de calor de este nivel e intensidad desde el verano de 2019", recuerda el escrito, en alusión al 'Verano Negro', que se extendió hasta comienzos de 2020 y dejó un saldo de 33 muertos, 3.000 viviendas calcinadas y unos 180.000 kilómetros cuadrados de terrenos quemados.

Asimismo, las autoridades piden a los residentes de zonas en mayor riesgo, casi siempre quienes viven en zonas rurales o periurbanas, "estar preparadas para salir temprano y poner en marcha su plan contra incendios forestales".

Australia tiene un historial de destrucción dejado por los fuegos que azotan el país, que vivió en 2009 uno de los peores incendios de las últimas décadas, cuando las llamas causaron 173 muertos y 414 heridos y consumieron 4.500 kilómetros cuadrados en Victoria.

La temporada de incendios en Australia varía según la zona y las condiciones meteorológicas, aunque generalmente se registran en el verano austral, entre los meses de diciembre a marzo.