Argentina: caen dos mujeres que venían de Paraguay con 130 celulares de contrabando

El descubrimiento realizado por uniformados de Entre Ríos se registró en el puesto caminero Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la autovía “José Gervasio Artigas”. Las dos mujeres, que regresaban de Paraguay, llevaban escondidos más de 130 celulares, según recopila el diario local Río Uruguay.

Los agentes detuvieron un auto marca Volkswagen modelo Taos, el cual era ocupado por dos mujeres mayores de edad, una de 54 años y otra de 22 años, oriundas de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quienes regresaban de Paraguay con destino a la capital argentina.

Tras realizar un control más completo, los intervinientes revisaron la parte trasera del vehículo y encontraron una tapa mal colocada mientras que en su interior se encontraron algunas cajas de celulares.

Más celulares incautados

Luego de que se dispuso la requisa completa del auto, al momento de abrir el capó, encontraron decenas de celulares escondidos y la contabilización un total de 131 dispositivos de distintas marcas y modelos. En la moneda local, el cargamento valdría unos 25 millones de pesos.

