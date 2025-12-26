Confirman juicio oral a exsenador argentino en caso contrabando

El recurso de apelación general promovido por los acusados Edgardo Darío Kueider e Iara Guinsel, bajo patrocinio de los abogados Marcelo Bogado Escobar y Carlos Arévalos Girett fue declarado inadmisible por los ministros María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis Benítez Riera, integrantes de la Sala Penal.

La apelación general que planteó la defensa es contra la resolución del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, que el pasado 17 de octubre ratificó la apertura del juicio oral y público para los acusados.

Al respecto, la Sala Penal del máximo tribunal señala en el Auto Interlocutorio N° 875 del 23 de diciembre que “lo que intenta el justiciable es interponer una suerte de recurso de apelación contra el producto de otro recurso de apelación previo, es decir, la apelación de la apelación, vía procesal inidónea e inexistente en nuestro sistema normativo”.

En consecuencia, declaró inadmisible la apelación de la defensa y confirma la apertura del juicio oral.

Acusación contra exsenador argentino

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a Kueider y Guinsel bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

