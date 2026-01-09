China, mayor comprador de crudo venezolano: ¿qué pasará tras la caída de Maduro?

Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Le sigue Arabia Saudita y otras naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A continuación una serie de preguntas claves y respuestas sobre esa relación:

¿Cuánto petróleo compraba China?

China importó alrededor de 400.000 barriles diarios (b/d) de petróleo venezolano el año pasado, según datos recopilados por la firma de información comercial Kpler. Esa cifra representó más de la mitad de todo el crudo exportado desde el país, según los cálculos.

Gran parte del petróleo venezolano destinado a China se transfiere de un barco a otro en aguas cercanas a Malasia o a través de terceros países, como una forma de ocultar el producto sujeto a estrictas sanciones de Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña ofrece a Paraguay como “ejemplo” para guiar “transición” en Venezuela

Las exportaciones fueron un salvavidas crucial para el gobierno de Nicolás Maduro y mantuvieron a flote el aparato estatal frente a la creciente presión de Washington y el latente malestar interno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Deuda venezolana en préstamos

Caracas aún debe alrededor de US$ 10.000 millones por préstamos chinos que ascendían a 60.000 millones en 2023, según el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

China alberga “la esperanza de que América Latina, incluida Venezuela, sea un nodo importante para su Iniciativa de la Franja y la Ruta”, dijo Dan Wang, director para China del Eurasia Group, en referencia a la emblemática apuesta de inversión exterior del presidente Xi Jinping.

Pekín busca “unir al Sur Global” , señaló Wang, y destacó que se han hecho “avances importantes” con “algunos países amigos” en la región, entre ellos Venezuela.

¿Cómo se utiliza ese petróleo?

El crudo venezolano es pesado y “agrio”, con un alto contenido de azufre que requiere un procesamiento intensivo. En China, ese trabajo lo realizan principalmente pequeñas refinerías independientes concentradas cerca de la costa oriental del país, conocidas como “teteras”.

A diferencia de las gigantes estatales, las “teteras” independientes son empresas aguerridas y orientadas al lucro que, en conjunto, son las principales compradoras de petróleo barato y sancionado, como el de Venezuela o Irán.

Lea más: China mantendrá su apoyo a Venezuela “sin importar cómo evolucione la situación política”

Además de ser una fuente de energía, el petróleo venezolano también se utiliza para fabricar asfalto para pavimentar carreteras y betún para impermeabilizar techos de edificios.

¿Qué ganaba Pekín?

China depende de importaciones de diversos proveedores estratégicos para su propia seguridad energética. Venezuela representaba solo una pequeña parte de esa ecuación.

Fue la fuente de aproximadamente entre el cuatro y el cinco por ciento de las importaciones de crudo de China el año pasado, según estimaciones.

Lea más: Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

Muchos cargamentos de petróleo se utilizaron para pagar la cuantiosa inversión de Pekín en proyectos de desarrollo venezolanos durante las últimas décadas.

¿Puede China seguir comprando?

Es probable que la intervención militar de Washington corte los flujos de petróleo en el corto plazo. Pero poco después de derrocar a Maduro, Trump dijo que las empresas estadounidenses eventualmente venderán “grandes cantidades” de crudo venezolano a compradores globales -incluidos a “muchos (...) de quienes lo están usando ahora”- una vez se reconstruya la ruinosa industria local.

Lea más: Lula y Petro aplauden la liberación de presos en Venezuela

Mientras tanto, China podría comprar petróleo fácilmente a otros proveedores. De hecho, las importaciones chinas de petróleo desde Rusia y Arabia Saudita superaron con creces a las de Venezuela el año pasado.

Sin embargo, Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, con 303.200 millones de barriles, según la OPEP.

Eso la sitúa por delante de Arabia Saudita e Irán. A largo plazo, Wang prevé que China seguirá comprando petróleo venezolano. Trump “quiere un acuerdo”, afirmó.