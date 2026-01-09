Costa Rica registró un desempleo del 6,6 % en noviembre de 2025, igual que en 2024

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indica que la tasa de desempleo nacional fue 6,6 %; en el caso de los hombres fue de 6,3% y para las mujeres 7,2 %. La población desempleada total se estimó en 156.000 personas, de las cuales 89.000 son hombres y 67.000 son mujeres.

"La tasa neta de participación laboral nacional fue 55,1 %, lo que representa una disminución estadísticamente significativa de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior", explicó en un comunicado la coordinadora de la Encuesta Continua de Empleo, Dianny Hernández.

Entre otros datos, la población ocupada nacional fue 2,20 millones de personas, compuesta por 1,33 millones de hombres y 862.000 mujeres. En el ámbito nacional, el porcentaje de personas ocupadas fue de un 51,4 %.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 15,8%, seguido por el sector de la industria manufacturera (11,2%) y la enseñanza y salud (10,8%), entre otras.

Además, del total de personas ocupadas, el 37,7 % se clasificó con empleo informal. En el caso de los hombres ocupados, el 39,4% estaba dentro de la informalidad y para las mujeres el 35,1%.