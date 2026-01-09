León XIV designa como "capellán de su santidad" al sacerdote peruano Guillermo Inca

La CEP destacó que este nombramiento "constituye una distinción honorífica otorgada a aquellos sacerdotes cuya labor pastoral sobresale por su cercanía y colaboración con el ministerio del sucesor de Pedro y su dedicación a la tarea evangelizadora".

Guillermo Inca también es vicario general del obispado castrense de Perú y párroco del Santuario Diocesano del Divino Niño Jesús, en Lima.

Al respecto, el presidente de la CEP, Carlos García Camader, señaló que su designación es "una demostración más de la cercanía y cariño" que tiene el papa con Perú y un reconocimiento a la labor misionera del padre Inca, quien nació en 1959 en la provincia de Santiago de Chuco, en la región norteña de La Libertad.

Tras haber realizado el noviciado en Brasil, Inca recibió el sacramento de orden sacerdotal de manos del papa Juan Pablo II, durante la visita que realizó el pontífice a Perú en febrero de 1985.

La CEP destacó que su nombramiento se suma a la elección que hizo León XIV, tras asumir el pontificado en noviembre pasado, del sacerdote peruano Edgard Rimaycuna como su secretario personal en Roma.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó unas cuatro décadas de sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera "el papa peruano".