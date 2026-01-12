Trump afirma que Irán quiere negociar tras lanzar amenaza militar

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años.

La oenegé no descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.

“Los líderes de Irán llamaron” ayer, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, y añadió que “se está organizando una reunión (...) Quieren negociar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, “podríamos tener que actuar antes de una reunión”, agregó en una referencia a una intervención militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De su lado, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los “mártires”, incluyendo los de las fuerzas de seguridad, que murieron durante las protestas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a sumarse el lunes a una “marcha nacional de resistencia” para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los “criminales terroristas urbanos”.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara “dispuesto a ayudar” al pueblo.

Lea más: Irán: ONG eleva a 192 los fallecidos durante las protestas

EE.UU. analiza “opciones muy fuertes”

Al respecto, Trump afirmó el domingo que evalúa una posible acción militar en Irán: “Estamos considerando opciones muy fuertes” para responder a los reportes de represión a las protestas, dijo.

En caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que “todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”.

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente Pezeshkian afirmó que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”.

En el terreno la movilización resiste.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este, pese al bloqueo total de internet en el país.

Lea más: Irán acusa a EE.UU. e Israel de “incentivar la violencia” en el país

Hospitales “abrumados”

El apagón de internet “ya ha superado las 60 horas (...) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes”, afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet”.

Añadió que los hospitales están “abrumados”, las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

Detenciones “significativas”

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones “significativas” de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche. No aclaró cuántas ni reveló sus identidades.

El jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, distinguió entre las protestas por las dificultades económicas, que calificó de “completamente comprensibles”, y los “disturbios”, en su opinión “muy similares a los métodos de los grupos terroristas”, informó la agencia de noticias Tasnim.

Teherán está casi paralizado, constató un periodista de AFP. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas y aunque algunas tiendas están abiertas, muchas otras han cerrado.

Reza Pahlavi, hijo del derrocado sah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, llamó el domingo a las fuerzas armadas y empleados públicos a ponerse del lado del pueblo en las protestas.

Afirmó estar dispuesto a regresar al país desde su exilio en Estados Unidos para encabezar una transición democrática.