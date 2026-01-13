Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos

Sus películas han acumulado un total de 15.470 millones de dólares, tomando en cuenta el éxito de la última película de la franquicia creada por el director canadiense James Cameron, según reveló la publicación este martes.

La actriz estadounidense de origen dominicano ha sido protagonista de las tres películas más taquilleras de la historia: 'Avatar' (2009), que ocupa el puesto número 1; 'Avengers Endgame' (2019) en el puesto número 2 y 'Avatar: The Way of Water'.

El éxito taquillero de Saldaña, quien obtuvo su primer Óscar en 2025 por 'Emilia Pérez', también se debe a su participación en 'Guardians of Galaxy', en su personaje como Gamora, así como el papel de Nyota Uhura en una trilogía de la franquicia Star Trek.

De acuerdo con el medio especializado Variety, Saldaña además es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han generado más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2024, Saldaña ocupaba la tercera posición en esta lista, tan solo superada por Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, pero el éxito de la última entrega de Avatar, que esta semana superó los 1.230 millones de dólares de recaudación, contribuyó a posicionarla en el número uno.