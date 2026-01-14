Al menos 32 fallecidos y decenas de heridos tras caer una grúa sobre un tren en Tailandia

El accidente se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China cayó sobre un tren en movimiento a su paso por Ban Thanon Kot, en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de Bangkok, informaron las autoridades.

La grúa se derrumbó, por motivos aún desconocidos, sobre un tren que iba de la capital tailandesa a Ubon Ratchatani (noreste), con 171 personas a bordo en el momento del suceso, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

Según el último recuento del Ministerio de Salud tailandés, al menos 32 personas han perdido la vida en el siniestro -31 en el lugar de los hechos y una durante un traslado-, mientras 64 han resultado heridas -7 están en estado crítico- y 3 permanecen desaparecidas.

Los equipos de rescate dijeron a EFE que "podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren", en el que al comienzo de la ruta viajaban 208 personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"37 pasajeros desembarcaron, quedando 171 a bordo al llegar el tren al lugar del incidente", apuntaron los rescatistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El servicio de la vía férrea accidentada, que discurre bajo un tramo elevado del futuro ferrocarril de alta velocidad, fue suspendido temporalmente.

"Hubo un fuerte estruendo. Sentimos que algo se derrumbaba; todo en el vagón se vino abajo y quedó destruido (...). Intenté salir yo misma, pero mi pierna estaba atrapada y no podía moverme. Pedí ayuda. Cuando bajé del tren, no podía caminar, así que tuve que arrastrarme (...). Estoy traumatizada", declaró a la televisión local Channel 3 una superviviente que viajaba con su nieto, quien también salió con vida del accidente.

"Necesité cinco puntos de sutura y sufrí una herida punzante en la cara (...)", lamentó otra superviviente ante el mismo medio

"Se desató el caos dentro del vagón. Intentamos salir porque el fuego se extendía por debajo. Una vez que salimos, usamos extintores (...) y fuimos a ayudar a los pasajeros", detalló por su parte un funcionario ferroviario que iba en el tren.

El proyecto ferroviario en desarrollo que unirá la capital tailandesa con la ciudad china de Kunming, al suroeste del país, lo supervisa una subsidiaria de la estatal China Railway Group, según la página web del tren de alta velocidad.

Esta constructora china estuvo relacionada con la edificación del bloque de 30 pisos que colapsó el pasado marzo en Bangkok a causa de un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Birmania.

El levantamiento de ese edificio estaba también a cargo de una filial de China Railway junto a la empresa local Italian-Thai Development, que participa asimismo en la construcción de la línea de alta velocidad Tailandia-China, incluido el tramo en el que se produjo el siniestro.

A mediados de abril, la Policía tailandesa arrestó a un directivo de China Railway, sospechoso de vulnerar la ley de inversiones extranjeras para poder operar en Tailandia.

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó a "deficiencias de seguridad" la caída de la grúa sobre el tren.

Su presidente, Amorn Pimanamas, consideró que el accidente fue "derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en construcciones en áreas públicas" y señaló que "la causa exacta del colapso no se puede determinar" por el momento, recogió la cadena pública Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, urgió a poner en marcha una "investigación completa" del siniestro y remarcó: "Accidentes así ocurren solamente cuando se cometen negligencias, se saltan pasos o la obra no sigue el diseño aprobado o utiliza material inapropiado".