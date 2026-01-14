Dinamarca y EEUU no resuelven discrepancias y los europeos mandarán tropas a Groenlandia

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir", declaró Rasmussen, en una rueda de prensa posterior junto a Motzfeldt.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, pero admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington e indicó que el grupo se reunirá por primera vez "en cuestión de semanas" y espera que se centre en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas" de Dinamarca.

El país europeo considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete su integridad territorial de Groenlandia -un territorio autónomo de Dinamarca- y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es "inaceptable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Dinamarca ya ha movilizado un comando de avanzada hacia Nuuk, la capital, para preparar la llegada de más efectivos, aviones y barcos, y Suecia, Noruega y Alemania se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmó la llegada este mismo miércoles de oficiales de sus Fuerzas Armadas a petición de Dinamarca para participar en la preparación de la denominada ´Operation Arctic Endurance´ (Operación Resistencia Ártica).

"Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas", detalló.

Por su parte, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, declaró a la agencia NTB que su país contribuirá con el envío de dos militares con la tarea de explorar maneras de incrementar la cooperación entre los aliados.

"Ahora mismo hay un diálogo en la OTAN sobre cómo podemos reforzar la seguridad en el Ártico, también en las zonas en y alrededor de Groenlandia. Todavía no se han sacado conclusiones, pero estamos realizando valoraciones en coordinación con los aliados", dijo Sandvik a este medio.

Y el último país en acudir al llamado de Dinamarca ha sido Alemania, que a partir de mañana enviará un continente militar a Groenlandia para explorar durante dos días las condiciones para una posible contribución a la seguridad de la región.

"El objetivo es explorar las condiciones marco para posibles contribuciones militares al respaldo de Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo con capacidades para la vigilancia del espacio marítimo", informó el Ministerio de Defensa alemán.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha manifestado que la gravedad de la situación actual obliga a priorizar la unidad dentro del Reino de Dinamarca por encima del debate sobre la independencia.

"No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros", señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa 'KNR' y el medio digital Sermitsiaq.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el apoyo de la Unión Europea a la isla, subrayando que la seguridad del Ártico es una prioridad para el bloque.