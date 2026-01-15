¡Atención venezolanos! Estos son los nuevos requisitos para ingresar y residir en Paraguay

La Dirección Nacional de Migraciones dio a conocer, a través de sus redes sociales, los nuevos requisitos migratorios para ciudadanos venezolanos que deseen ingresar o residir en Paraguay.

Según la disposición oficial, a partir del 10 de enero de 2026 será obligatoria la presentación de pasaporte vigente y visa consular para el ingreso al territorio nacional, además de las verificaciones migratorias.

Lea más: Migraciones explica cómo funcionará prohibición de ingreso a Paraguay de venezolanos vinculados a Maduro

La medida fue establecida mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N° 5278/2026, en el marco de una decisión del Gobierno del Paraguay socializada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿A quiénes alcanza esta medida?

La exigencia de visa consular se aplicará a todos los ciudadanos venezolanos que ingresen al país con permiso de estadía transitoria, ya sea como visitantes, turistas, en tránsito vecinal fronterizo o con intención de radicarse en Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde Migraciones explicaron que la disposición responde al contexto actual que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y apunta a reforzar los controles de documentación y antecedentes por razones de seguridad migratoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay exigirá visa a venezolanos que busquen ingresar al país

Con esta nueva normativa, quedan sin efecto las facilidades previstas en el Decreto N° 14.609 del 4 de septiembre de 1996.

Estos son los exceptuados

La Dirección Nacional de Migraciones aclaró que la medida no afecta a los ciudadanos venezolanos que hayan registrado su ingreso al país antes del 10 de enero de 2026.

Podrán iniciar o continuar sus trámites de residencia sin visa consular quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Haber ingresado de manera regular y contar con registro ante Migraciones hasta el 9 de enero de 2026.

Tener estadía transitoria o residencia espontánea u ocasional vigente o prorrogada.

Contar con una solicitud de residencia ya iniciada, sin importar el estado del trámite.

También quedarán eximidos los ciudadanos venezolanos que cuenten con constancia vigente de solicitud de refugio o tengan estatus de refugiado en Paraguay.

En estos casos, deberán acreditar dicha condición mediante la documentación original emitida por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Lea más: Peña ofrece a Paraguay como “ejemplo” para guiar “transición” en Venezuela

Advertencia para venezolanos que salgan del país

Migraciones recordó que los ciudadanos venezolanos que no tengan residencia vigente en Paraguay y que egresen del territorio nacional deberán presentar visa consular al momento de su reingreso, conforme a la normativa.

La institución instó a los interesados a informarse a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes en futuros trámites.