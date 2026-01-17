Canciller paraguayo se reúne con el comisario de Comercio de la UE en Asunción

En la reunión abordaron "temas de cooperación orientados al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del Paraguay", además del "fortalecimiento de las relaciones" con la UE, señaló la Cancillería paraguaya en un comunicado.

Igualmente, hablaron sobre el acceso al mercado europeo de los productos paraguayos, como la carne bovina, porcina y aviar, y los mecanismos que permitirán "el mejor aprovechamiento" del pacto entre la UE y el Mercosur que llevó 26 años de negociaciones.

Ramírez, Šefčovič y los cancilleres de Argentina, Pablo Quirno; de Brasil, Mauro Vieira; y de Uruguay, Mario Lubetkin, firmaron el acuerdo en una ceremonia celebrada esta jornada en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP).

Es el mayor acuerdo jamás negociado por el Mercosur desde su fundación, en 1991, y uno de los más ambiciosos de la UE, que crea un mercado de 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acuerdo permitirá eliminar aranceles para el 91 % de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92 % de las ventas sudamericanas hacia Europa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este pacto, el Mercosur logró un acceso preferencial en productos como carne de vacuno, soja, miel y biocombustibles, aunque bajo un sistema de cuotas que busca limitar el impacto en los productores locales europeos.

En tanto que la UE se verá beneficiada en el campo industrial, pues se les abrirán las puertas para vender maquinaria, equipos eléctricos, automóviles, fármacos, ropa, entre otros.