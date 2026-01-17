Mercosur-UE: Paraguay está listo para cumplir exigencias ambientales, según ministro

Según el titular del Ministerio del Ambiente, Paraguay está plenamente preparado para cumplir las exigencias ambientales establecidas en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, oficializado este sábado en Asunción.

“Paraguay está 100% en condiciones de cumplir con las salvaguardias ambientales”, sostuvo Rolando De Barros. Además, dijo que el país viene consolidando una imagen positiva a nivel regional e internacional en materia ambiental. En ese sentido, afirmó que nuestro país “se está posicionando como un hub de negocios verdes”.

Subrayó además la importancia de la Ley de Créditos de Carbono, que —según indicó— marca una diferencia frente a otros países y brinda garantías al mercado internacional. “Todo lo que estamos produciendo lo hacemos con responsabilidad socioambiental”, expresó en entrevista con Paraguay TV, según reportó la Agencia IP.

Reglamento 1115

Uno de los aspectos centrales del acuerdo con la Unión Europea será la aplicación del Reglamento 1115, que entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2026. Esta normativa prohíbe a los países europeos importar productos agrícolas provenientes de tierras deforestadas a partir del 31 de diciembre de 2020.

Para cumplir con esta exigencia, los productos deberán contar con:

Información de georreferenciación

Sistemas de trazabilidad verificables

La medida se aplica a siete productos considerados sensibles, entre ellos la soja y la carne, dos de los principales rubros de exportación paraguaya. Este reglamento fue duramente cuestionado por el sector agrícola durante varios meses.

Desde el sector productivo temen que, a futuro, se incorporen más productos, como maíz, arroz, carne porcina y algodón, por lo que advierten que estarán atentos a la aplicación.

Sector privado impulsa sistema de trazabilidad

El ministro relató que desde el sector productivo ya se avanza en la implementación de mecanismos de control. Actualmente, está en desarrollo el sistema de trazabilidad para soja denominado SISE-UE, impulsado por CAPECO, CAPPRO, FECOPROD y la Unión de Gremios de la Producción.

Este sistema busca garantizar que la producción cumpla con los estándares ambientales exigidos por el mercado europeo y asegurar la continuidad de las exportaciones paraguayas.