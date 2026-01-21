Analizan la relación entre los contaminantes del aire y los subtipos de cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón puede ser de células pequeñas, o microcítico, que es menos frecuente pero más agresivo y tiene una fuerte relación con el tabaquismo, o no microcítico, que es más común.

Este segundo tipo incluye diferentes subtipos, como el adenocarcinoma, el carcinoma escamo y el carcinoma de células grandes, que se diferencian por el tipo de células afectadas y por su localización dentro del pulmón.

En cambio, no encontraron ninguna asociación entre los contaminantes gaseosos analizados y el carcinoma microcítico, uno de los subtipos más vinculados al tabaquismo.

La investigadora de ISGlobal y autora principal del artículo, Michelle Turner, explicó que estos resultados "refuerzan la importancia de integrar la calidad del aire local en los planes de atención sanitaria".

Para realizar el estudio, el ISGlobal utilizó más de 122.000 personas de la cohorte estadounidense 'Cancer Prevention Study-II' de las ACS, a partir de 1992.

Durante el análisis, el equipo tuvo en cuenta también la variación de la exposición a lo largo del tiempo y ajustó los resultados por múltiples factores individuales, incluido un historial de tabaquismo.

El investigador del ISGlobal y primer autor del estudio, Ryan Diver, declaró que gracias a los datos obtenidos se pudo relacionar "la exposición a la contaminación con el riesgo de desarrollar diferentes subtipos de cáncer de pulmón".