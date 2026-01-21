Cuba: detienen por segunda vez en una semana al periodista Henry Constantin

El régimen cubano detuvo este martes por segunda vez en menos de una semana al periodista Henry Constantin, director del medio independiente La Hora de Cuba, según informó su propio medio. El hecho se registró alrededor de las 16:30 en la ciudad de Camagüey, cuando agentes policiales interceptaron al periodista fuera del domicilio de su hija.

Constantin fue abordado por una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sin que los agentes ofrecieran explicaciones sobre los motivos de su arresto. Una vez retenido, fue liberado aproximadamente una hora después.

Un integrante de La Hora de Cuba que presenció la escena relató que la detención ocurrió en la calle, con los oficiales solicitando primero la licencia de conducción y luego los documentos personales del periodista.

Intentos de ubicarlo y falta de información oficial

Durante el tiempo en que Constantin estuvo retenido, sus colegas intentaron localizarlo, pero la policía negó que se encontrara en la Primera Unidad de la PNR de Camagüey.

Este nuevo incidente se produce apenas seis días después de que agentes de la Seguridad del Estado irrumpieran en su vivienda en La Habana y lo detuvieran bajo la acusación de “desorden público”.

Ese operativo coincidió con la llegada a Cuba de los restos de oficiales fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un contexto en el que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la capital.

Asimismo, La Hora de Cuba señaló que desde el lunes Constantin había reportado dificultades para conectarse a internet, una medida de censura utilizada con frecuencia en Cuba para obstaculizar el trabajo de periodistas independientes y restringir el acceso a la información.