Paraguay recibe invitación para participar en reunión sobre minerales críticos en EE.UU.

La invitación fue enviada al canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

A este encuentro inaugural asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y "socios de todo el mundo", agregó la institución.

El Departamento de Estado indicó, según la nota, "que fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos con los socios internacionales es vital para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos".

El presidente paraguayo, Santiago Peña, es uno de los aliados de la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en Suramérica.

Se denomina minerales críticos a las materias primas -minerales y metales- que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

El Viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, informó en noviembre pasado que avanzan en la elaboración de una nueva ley minera que busca desarrollar la explotación de recursos naturales del subsuelo, "con un énfasis muy importante en los minerales críticos", dado el desarrollo incipiente del sector.

En una entrevista con el medio Forbes, Bejarano aseguró el 9 de enero que el objetivo es explotar las reservas probadas de uranio o titanio, aumentar la producción de oro y "preparar el camino para minerales con gran potencial como el litio, las tierras raras y el cobre".