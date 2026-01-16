Canciller defiende en el Congreso el polémico acuerdo militar con EE.UU.

La Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Colym Soroka (ANR), recibió ayer al canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, quien respondió a una invitación para que informe la posición del gobierno de Santiago Peña respecto a la crisis en Venezuela, la firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea y el acuerdo militar concretado con Estados Unidos de América (EE.UU.).

Se trata del Acuerdo sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que se firmó el 15 de diciembre último en Washington DC y que ya tuvo entrada en el Senado para su análisis de rigor.

El SOFA establece amplios privilegios e inmunidades. Por ejemplo, en el artículo 3 dispone que “Paraguay autoriza a los Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre el personal de Estados Unidos mientras este se encuentre en el territorio del Paraguay”.

El ministro de Relaciones Exteriores respondió las preguntas de los senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente, con presencia de la prensa.

Al término, el canciller Ramírez dijo que el acuerdo tiene previsto el trato diplomático para el personal de los Estados Unidos en el marco de las operaciones conjuntas y coordinadas por las autoridades de seguridad nacional de cada país.

“El tratamiento del personal de Estados Unidos está basado en la Convención de Viena sobre relaciones internacionales. Lo que existe es que no va a haber impunidad en el caso de que se viole la ley. El personal de los Estados Unidos va a ser tratado en su país por la justicia de su país. Si cometiera algún ilícito o algún delito en Paraguay en suelo paraguayo, violando leyes paraguayas, será sometido a la justicia norteamericana”, expresó.

Señaló que el acuerdo prevé operaciones de inteligencia y militares. Dijo que la prioridad del Gobierno nacional es la seguridad de los paraguayos.

Indicó que el acuerdo con Estados Unidos busca combatir el crimen transnacional organizado, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas.

Consultado si pone en riesgo la soberanía del país, Ramírez Lezcano respondió que no. “De ninguna manera, nosotros tenemos acuerdos similares con Argentina, con Brasil. Tenemos operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia de Brasil. El Ministerio de Justicia es el encargado de lo que es la Policía en ese país. Tenemos entre las Fuerzas Armadas los Ministros de Defensa al igual que con Argentina”.

Consultado sobre el plazo de vigencia del acuerdo militar, el ministro de RR.EE. contestó que esa cuestión lo determina cada operación. “Las operaciones son conjuntas y coordinadas, y tienen que ser aceptadas por Paraguay y por Estados Unidos para su plena aplicación”, expresó.

También negó que el documento implique la instalación de una base militar de EE.UU. en el país.

Otorga amplios privilegios

El SOFA, que firmó el canciller Rubén Ramírez y su homólogo de EE.UU., Marco Rubio, entre otros puntos, refiere que el personal norteamericano podrá introducir al territorio del Paraguay, así como sacar y usar en dicho territorio, cualesquiera bienes personales, equipos, suministros, pertrechos, tecnología para entrenamiento y otros. También exonera impuestos y pagos por eventuales servicios, como el uso del espectro radioeléctrico.