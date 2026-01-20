Canciller niega que Paraguay pagará para ingresar al “Consejo de la Paz”

El presidente de la República, Santiago Peña, reveló en redes sociales el sábado último la “invitación” de su homólogo de Estados Unidos de América, Donald Trump, para que integre el “Consejo de la Paz” (’Board of Peace’), una nueva organización internacional que tiene como fin actuar en regiones afectadas por conflictos, centrándose en la Franja de Gaza”.

La adhesión implica el pago de una “membresía” de US$ 1.000 millones, según revelaron medios internacionales como The Bussines Standard.

Al ser consultado sobre aquel punto, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, negó que el Paraguay va a aportar el altísimo monto. “Desde el punto de vista del artículo 2.2 de la responsabilidad de los Estados parte, está vinculado con que los países miembros que suscriban este instrumento podrán estar por un plazo máximo de tres años, sujeto a la renovación por parte del presidente de este consejo. En el caso de los países que hagan un aporte durante este año de US$ 1.000 millones, no se aplicará ese proceso de renovación y serán miembros permanentes de este acuerdo”, expresó.

Ramírez Lezcano remarcó que Paraguay “no tiene condiciones de hacer ese aporte”. Indicó que lo que sí se “resalta es el liderazgo” de Peña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Junta de Paz de Trump: Gobierno dice que Paraguay no debe pagar US$ 1.000 millones

Todavía no se firmó, aseguran

Asimismo, Ramírez Lezcano informó que el Gobierno no formalizó aún la invitación para integrar el Consejo. Indicó que la Cancillería analiza aún los documentos de adhesión. Refirió que, una vez que Paraguay firme y acepte la membresía, será por tres años con posibilidad de renovación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser preguntado por qué no se respondió todavía la invitación, el canciller refirió que el documento llegó al país el jueves último. Indicó que en esa semana se realizó la firma del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, lo cual hace demorar la respuesta.

Requerido por qué el Gobierno fue invitado por Trump, el canciller respondió: “Paraguay es invitado por el liderazgo que tiene el presidente Santiago Peña en la construcción del diálogo. Paraguay es invitado porque es un país que siempre se ha basado en su política internacional en valores y principios altamente reconocidos. La libertad, el Estado de derecho, los derechos humanos, la democracia”.

Lea más: ¿Paraguay pagará US$ 1.000 millones para integrar la Junta de Paz de Trump?

Finalmente, Ramírez Lezcano aseguró que la asistencia en la iniciativa de Trump no supone algún riesgo. También afirmó que el documento que se firmará no necesita la aprobación del Congreso Nacional porque no implicará el uso del dinero público.