Bañista murió tras ser arrastrado por el mar en Balneario Camboriú

Una tragedia enlutó la tarde del sábado en la Playa Central de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Un hombre de 27 años -cuya identidad ni nacionalidad se dio a conocer de momento- perdió la vida tras ser arrastrado por las olas mientras se bañaba en el mar.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Militar, el incidente ocurrió alrededor de las 17:20 durante una ronda preventiva habitual. Un equipo en moto acuática del Grupo de Búsqueda y Salvamento (GBS) avistó al bañista siendo llevado por las corrientes y lo rescató del agua con vida en un primer momento.

Sin embargo, minutos después de ser sacado del mar, el joven comenzó a sentirse mal. Los guardavidas del puesto avanzado cercano iniciaron los primeros auxilios y solicitaron apoyo con oxigenoterapia. Poco tiempo después, la víctima entró en parada cardiorrespiratoria.

Inmediatamente se activó una Unidad de Soporte Avanzado (USA) del Samu, cuyo equipo asumió la reanimación cardiopulmonar con el auxilio del equipo automático de compresiones torácicas Lucas 3. Durante aproximadamente 60 minutos se realizaron maniobras avanzadas, incluyendo manejo de vías aéreas, accesos venosos e infusión de medicamentos.

Además, se solicitó el helicóptero Águila de la Policía Militar para un posible traslado urgente. A pesar de los esfuerzos, no se logró revertir el cuadro. El equipo médico del Samu declaró la muerte del hombre aún en la playa.

Posteriormente, personal de la Policía Civil, Policía Científica y Policía Militar se hicieron cargo de las diligencias correspondientes en el lugar.

El caso resalta una vez más los riesgos que representan las corrientes de retorno en las playas del litoral catarinense, especialmente en temporada alta de verano, cuando las autoridades refuerzan las rondas preventivas precisamente para evitar desenlaces fatales como este.