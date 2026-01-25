Eurodiputados de "Patriotas", entre ellos dos de Vox, se reúnen con Netanyahu en Jerusalén

"El primer ministro Benjamin Netanyahu y la ministra Miri Regev se reunieron en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén con la delegación de "Patriotas por Europa", compuesta por europarlamentarios de Hungría, Austria, España y Francia", recoge el comunicado difundido por la Oficina de Netanyahu en el que adjunta una fotografía con seis, entre ellos los dos españoles de Vox.

Netanyahu y Regev expresan su agradecimiento a los eurodiputados de esta delegación por "su firme y constante apoyo al Estado de Israel y su valiente defensa de la soberanía del país, la protección de las fronteras y la identidad nacional".

"Hay un ataque contra la civilización judeo-cristiana occidental. Este esfuerzo no solo lo lleva a cabo el islam radical, sino también en colaboración con elementos que ustedes conocen bien: una profunda izquierda radical e islamistas, que supuestamente se presentan como oponentes, pero a os que une una cosa: el odio a Israel y a los judíos", agregó Netanyahu.

El líder israelí también indicó a este grupo de parlamentarios ultraderechistas que no solo son "aliados y socios en armas", sino también "hermanos y hermanas en una lucha decisiva por el futuro del mundo".

"El mayor peligro que enfrenta el mundo es la conexión entre el islam militante y las armas nucleares", advirtió Netanyahu.

Por su parte, la ministra israelí Regev aseguró que la reunión con estos dirigentes políticos europeos "es una prueba de que Israel no está solo" y de que "hay líderes valientes en Europa que entienden que la lucha de Israel es también su lucha".

El Gobierno israelí ha preparado para este lunes y martes la segunda edición de la polémica Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, un foro que reúne a dirigentes y exdirigentes políticos vinculados al conservadurismo y a la ultraderecha global.

Según el programa oficial, la conferencia abordará cuestiones como el aumento del antisemitismo en Europa, la difusión de teorías conspirativas en el discurso político y la negación del Holocausto, con sesiones plenarias, mesas redondas y encuentros dirigidos a legisladores, expertos y comunicadores.

En la anterior edición, la representación de Vox estuvo conformada por tres eurodiputados: Mireia Borrás, Juan Carlos Girauta y Herman Tertsch.