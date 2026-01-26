Francia acelera el trámite legislativo para prohibir redes sociales a menores de 15 años

De salir adelante, Francia se convertiría en el segundo país del mundo, tras Australia, en prohibir el uso de las redes sociales a niños. El país austral lo hizo en diciembre pasado para los menores de 16 años.

Se trata de un acelerón legislativo ordenado por el presidente francés, Emmanuel Macron, a una propuesta que ya lanzó hace varios meses y que quiere que se adopte lo antes posible en el Parlamento.

Se espera que la futura ley reciba la luz verde de la mayoría de los diputados y que pase al Senado a mediados de febrero, afirmó hoy el ex primer ministro y presidente del grupo Renacimiento de Macron, Gabriel Attal, quien está convencido de que podrá entrar en vigor el 1 de septiembre, a tiempo para el nuevo curso escolar.

"Francia puede ser pionera en Europa en un mes", declaró Attal.

Con solo dos artículos, la futura norma pretende establecer una normativa "clara" sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores de 15 años, según dijo Macron en un vídeo enviado la víspera a la cadena de televisión BFMTV

Macron ha hecho de esta medida una de sus propuestas claves en un mandato bloqueado por la falta de mayoría en la Asamblea Nacional y espera obtener consenso de diversos grupos políticos.

"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se vende ni se manipula, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos", aseguró el presidente.

El Ejecutivo francés se apoya en informes sanitarios que ponen de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores.

Las plataformas de redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram están perjudicando gravemente la salud mental de los adolescentes, según un informe publicado a principios de este año por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES).

La ANSES alertó sobre la comparación constante y la exposición a contenido violento de los menores en redes, así como los sistemas que captan la atención y perturban el sueño, sin olvidar el ciberacoso.

A principios de año, el Gobierno envió un proyecto de ley al Consejo de Estado y, posteriormente, lo aprobó en Consejo de Ministros.

En su versión final, el proyecto dicta que será el Ejecutivo, mediante decreto, el que determine las redes consideradas "peligrosas" para los menores, en virtud de los informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), un organismo independiente.

La medida tiene muchas posibilidades de salir adelante, puesto que cuenta con el respaldo de la coalición macronista y de la extrema derecha, además de la derecha conservadora, mientras que la izquierdista La Francia Insumisa la tacha de "paternalismo digital".

La ley deberá, además, ser conforme al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea, para no sufrir la misma suerte que la de 2023, que buscaba instaurar la mayoría digital en los 15 años pero que no se aplicó por ir en contra de ese reglamento.

En cuanto a la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, el proyecto prevé extender el veto que existe ya en los colegios y abre la puerta a adaptar el reglamento interno de cada establecimiento.