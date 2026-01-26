Incertidumbre global dispara el precio del oro

El oro superó, por primera vez en su historia, el récord de 5.000 dólares por onza en medio del creciente clima de incertidumbre global y la agitación provocada por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

El precio del oro alcanzó el lunes 5.111,07 dólares por onza, mientras que otro metal considerado como un valor refugio, la plata, llegó a 109 dólares la onza.

El oro se valorizó recientemente por la turbulencia en torno a las ambiciones de Trump en Groenlandia y sus presiones sobre la Reserva Federal, aunque en los últimos dos años, el metal precioso se ha fortalecido por factores como la debilidad del dólar y la inflación elevada en el mundo.

Lea más: Perspectiva de más recortes de la Fed disparan los precios del oro

Histórico de subidas

En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los 2.000 dólares por onza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El precio de este metal también ha subido por las guerras en Ucrania y Gaza, así como la intervención de Washington en Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro”, comentó Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com.

“La demanda subyacente de protección sigue allí. La confianza en el dólar y los bonos parece un poco endeble”, agregó.

Lea más: Las tierras raras y el oro de Groenlandia

El dólar se debilita

En tanto, el dólar estadounidense se debilitó el lunes en medio de las especulaciones de que autoridades estadounidenses se unirían a sus pares japoneses para respaldar el yen, tras una reciente venta masiva.

Los informes de que la Reserva Federal de Nueva York había consultado con operadores sobre el tipo de cambio del yen provocaron un repunte de la moneda japonesa, que alcanzó 153,89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre.

La perspectiva de que las autoridades tomen acciones en el mercado financiero provocó una caída de la divisa estadounidense frente al euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.