Netanyahu abre una conferencia contra el antisemitismo con un tributo a Charlie Kirk

"Pueden difamarnos, pero no pueden destruirnos", dijo Netanyahu en sus palabras de apertura del evento, que contó con la asistencia del primer ministro de Albania, Edi Rama; el ex primer ministro de Australia Scott Morrison; la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko y el ex canciller austríaco Sebastian Kurz.

También figuran entre los ponentes de la conferencia los eurodiputados del partido de ultraderecha español Vox Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, así como Flavio y Eduardo Bolsonaro, hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el ministro argentino de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

En su discurso de inaguración, Netanyahu afirmó que Israel está "bloqueando el eje radical chií iraní" y también se defiende del "eje radical suní" de los Hermanos Musulmanes.

"Nos defenderemos, pero ¿se defenderá Occidente? De eso estamos aquí para hablar", dijo Netanyahu, para quien la civilización occidental ha sido "invadida" por "personas con una ideología definida" que persiguen "destruir Occidente" y que, para ello, han "hecho causa común con los progresistas ultra antioccidentales"

"¿En qué están de acuerdo? En una guerra mundial contra los judíos, primero contra los judíos y luego contra el Estado judío, y en favor de los musulmanes radicales", continuó.

La gala es uno de los actos de la segunda edición de una conferencia que en su primer año levantó polémica por la nutrida representación de la extrema derecha europea, que este año se ha visto reducida.

En ella, se celebró un homenaje al activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el pasado septiembre en Estados Unidos, de quien se destacó su defensa de Israel y su "valiente voz que se atrevía a decir verdades simples y claras".

El pastor de California Rob McCoy subió al escenario para recibirlo.

"Charlie creía, al igual que yo, que los judíos eran el pueblo elegido de Dios, y ustedes son el pueblo elegido de Dios porque se les dio la ley moral, la ley que sería para toda la humanidad", afirmó McCoy.

El evento continuará este martes con una serie de conferencias sobre antisemitismo que se celebrarán también en Jerusalén.