Abascal, por videomensaje en Jerusalén: "Europa afronta como Israel una lucha existencial"

Abascal figuraba en un principio entre los asistentes a la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, pero finalmente no ha viajado a Israel: "Lamento no poder acompañaros en persona porque me habría encantado estar en Jerusalén", comenzó diciendo en su mensaje pregrabado.

El líder de Vox, partido que envió a dos representantes al congreso -los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch-, afirmó que lo que le une con el Gobierno israelí es "la defensa de un mundo libre" que está ahora, dijo, amenazado.

"Principios como el de la libertad, la dignidad de la persona, el pluralismo, que no multiculturalismo, y la democracia. Todos ellos están hoy amenazados por el islamismo en alianza con la izquierda, con el globalismo y el 'wokismo'. Ideologías que no tienen mayor objetivo y ambición que borrar nuestra identidad, borrar lo que somos", aseguró.

Y prosiguió diciendo que "hoy Europa afronta, como Israel, una lucha existencial por su mera supervivencia frente al islamismo", pero también ante otros "organismos supranacionales y partidos políticos que amparan el terrorismo".

Puso como ejemplo de estos organismos a la Corte Penal Internacional, que equipara, dijo, "a una organización terrorista como Hamás con un líder de Israel elegido democráticamente" y que financia "con dinero de los contribuyentes a organizaciones que bendicen la propaganda del terror".

"Para todo ello contáis con Vox y con los patriotas de Europa. Y con nuestros aliados al otro lado de Atlántico, porque compartimos una causa que nos trasciende a nosotros mismos y de cuya victoria depende el destino de nuestras naciones, de las generaciones presentes y venideras", añadió.

Abascal acabó diciendo que no darán "ni un paso atrás en esta batalla cultural y política".