Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia, incluido un legislador

El vuelo operado por Satena, aerolínea estatal de Colombia, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y tenía una duración de unos 23 minutos. Pero el avión perdió el contacto poco antes del aterrizaje, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

“No hay sobrevivientes”, dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad encargada de la seguridad aérea en el país.

Aún no se sabe la causa del accidente.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran restos de fuselaje envueltos por arbustos.

El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa de clima variable y con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Siento mucho estos muertos”, escribió el presidente izquierdista Gustavo Petro en la red social X.

“Toda mi solidaridad a sus familias”, añadió.

La última localización de la aeronave se registró en un punto del departamento del Norte de Santander a 1.700 metros de altitud, según el rastreador de vuelos Flight Radar.

“Sabemos que se precipitó en una vereda (pueblo)” rural conocida como Curasica, en el municipio de La Playa del Belén, dijo la ministra de Transporte María Fernanda Rojas en una rueda de prensa.

Congresista muerto

Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja Carlos Salcedo y el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba una curul de paz, posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

Quintero, de 36 años, nació en la conflictiva región del Catatumbo, plagada de cultivos de hoja de coca y donde múltiples grupos armados, entre ellos el ELN, se disputan el control de las rentas del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Fue elegido como representante ante la Cámara Baja en 2022 y aspiraba a la reelección con un partido de centroderecha en marzo, cuando se celebrarán elecciones legislativas.

Su “labor estuvo siempre comprometida con la construcción de paz”, dijo en X la vicepresidenta Francia Márquez.

El gobernador del departamento del Norte de Santander, William Villamizar, aseguró a la revista Semana que los rescatistas “han encontrado ya siete cuerpos y están en la búsqueda de los demás”.

Los esfuerzos se complican por el “mal tiempo” en la zona, agregó.

La AFP contactó a Searca, empresa propietaria del avión, según el Ministerio de Transporte, pero no quiso hacer comentarios sobre el siniestro.

La aeronave es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora.

Con su densa selva y sus cordilleras nevadas, gran parte de Colombia es difícil de recorrer por tierra, por eso muchas localidades están conectadas por rutas aéreas.