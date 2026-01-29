Anticipo: dos avances que serán protagonistas del Mobile World Congress 2026

La inteligencia artificial (IA), junto con la tecnología aplicada a la aviación o la computación cuántica, tendrán un papel protagonista este año en el Mobile World Congress (MWC), el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil.

Las empresas chinas continuarán ampliando su peso en este encuentro global, que este año prevé superar los 100.000 visitantes y generar un impacto económico estimado de 585 millones de euros, según avanzaron el consejero delegado de la organización responsable del evento, GSMA, John Hoffman, y la jefa de ‘marketing’, Lara Dewar.

En veinte años, el congreso ha generado un impacto económico de 7.500 millones de euros. La vigésima edición de este evento en Barcelona, como es habitual, y se celebrará del 2 al 5 de marzo.

Presencia masiva de altos ejecutivos

En total, la patronal de operadores que organiza el congreso prevé reunir a 20.000 altos ejecutivos y 2.900 expositores -que podrían llegar hasta los 3.500-, según Hoffman.

Entre los pesos pesados del congreso destacan la multinacional china Huawei, con más de 10.000 metros cuadrados de exhibición, y Ericsson, con 3.500, que se suman a empresas como Amazon Web Services, Adobe, China Mobile, Dell, Google, Microsoft o Xiaomi.

Hoffman afirmó que el protagonismo de la IA en el congreso, que este año lleva por lema “Infinite AI” (AI Infinita), será “omnipotente”, con un “nivel de discusión, exhibición e interacción con esta tecnología como nunca antes”.

Para ilustrarlo, el MWC contará por primera vez con el Meta Lab inmersivo de Meta, en el que se podrán probar dispositivos como sus gafas de realidad virtual e IA, y, en paralelo, el congreso dará protagonismo a líderes emergentes en esta tecnología, como Cristiano R. Amon, CEO de Qualcomm.

Aeropuerto del futuro

Entre las novedades de este año, también destaca la exhibición “Aeropuerto del Futuro”, que presentará novedades tecnológicas de la industria aeronáutica, o “Nuevas Fronteras”, una experiencia inmersiva con temas como la computación cuántica o la tecnología espacial.

Hoffman destacó que ya hay asistentes registrados de 179 países, con China como líder indiscutible.

En este sentido, estimó que España representa el 28% de los asistentes, seguida de Francia, el Reino Unido, Alemania y EE. UU., con una cuota de entre el 10 y el 15%.

Este año, GSMA pondrá a la venta entradas diferenciadas para el programa centrado en empresas emergentes Four Years From Now (FYFN), un evento en paralelo al MWC que cada año capta más atención y se estima que reúna a 20.000 asistentes y más de 1.000 inversores, que tendrán una nueva entrada exclusiva desde el acceso norte.

Congreso de desarrolladores

Mientras, el Talent Arena, el congreso paralelo para desarrolladores, tendrá entre 20.000 y 25.000 asistentes.

El directivo mostró un gran compromiso con Barcelona para acoger el congreso y afirmó que es “completamente seguro” de que las incidencias en los trenes de cercanías de las últimas semanas no afectarán al congreso.

Subrayó que el acuerdo del MWC con Barcelona está firmado hasta 2030 y recordó que “no es una fecha rígida, ya que funciona como un contrato renovable año a año, siempre que la relación siga siendo mutuamente beneficiosa”.