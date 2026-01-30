Precios del oro y la plata frenan su fulgurante alza

Tras registrado pérdidas de más del 8%, la onza de oro caía 6,54% esta mañana, situándose en 5.023,60 dólares.

La plata, que se había llegado a desplomar 17,6%, retrocedía 14,95% a la misma hora, cuando la onza cotizaba a 98,4170 dólares.

En general, “los inversores buscan sacar beneficios”, explicó Aarin Chiekrie, analista en Hargreaves Lansdown.

La víspera, tanto el oro como la plata habían registrado pronunciadas caídas, en contraste con sus récords respectivos de 5.595,47 dólares y 121,6540 dólares la onza ante un repunte de la incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nominación para la Fed

Hoy, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el nombre de su candidato para dirigir la Reserva federal (Fed): Kevin Warsh, exgobernador del banco central estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta decisión confirma que ni Kevin Hassett ni Rick Rieder” se perfilan como candidatos, apuntó Derek Halpenny, de MUFG. A ambos, los mercados los ven como “inexperimentados, demasiado próximos al presidente Trump y, por ello, susceptibles de ser influenciados” por él.

El republicano buscaba colocar a esos candidatos tras haber redoblado la presión sobre la institución monetaria, y en especial sobre su presidente Jerome Powell, para que recortara las tasas.

Según Halpenny, Kevin Warsh es “un partidario convencido de bajar las tasas” pero también “un ferviente defensor de la independencia de la Fed” por lo que “los temores de que la independencia de la institución se erosione deberían desaparecer”.