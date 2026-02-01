Rusia asegura haber conquistado dos localidades más en Járkov y Donetsk

Se trata de Zelene en la región de Járkov y Sukhetske, en Donetsk.

Zelene es una pequeña localidad a 110 kilómetros de la capital regional, mientras que Sukhetske se encuentra a 10 kilómetros de Pokrovsk y Mirnograd.

La víspera, Moscú informó de la toma de otras dos localidades, una en Donetsk y otra en Zaporiyia, a lo largo de las últimas 24 horas.

A la vez, Rusia continúa cumpliendo por el momento la tregua energética a petición de EE. UU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al igual que en los partes castrenses de los últimos días, Defensa no mencionó ningún ataque contra instalaciones energéticas del vecino país, algo que tampoco han denunciado las fuerzas ucranianas hasta ahora.