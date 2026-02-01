Ucrania dice haber neutralizado 76 de 90 drones rusos durante la noche

Aproximadamente 60 de los aparatos no tripulados eran drones kamikaze de tipo Shahed, aunque también había entre ellos drones de ataque Gerbera e Italmas y de otros tipos, de acuerdo con el comunicado en Telegram.

Los ataques, contabilizados desde las 18.00 horas del sábado hasta las 8:30 del domingo, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Briansk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde las zonas ocupadas de la región ucraniana de Donetsk.

Aunque 76 drones lograron ser derribados o suprimidos sobre el norte y el este del país, 14 aparatos no tripulados lograron hacer impacto en nueve emplazamientos distintos, mientras que en dos lugares cayeron fragmentos de drones derribados.

Uno de los ataques causó la muerte de dos civiles, un hombre y una mujer, en la región central de Dnipropetrovsk, según las autoridades regionales, que afirmaron que un dron destruyó una vivienda y dañó otras dos, además de provocar un incendio.

Por el momento, Kiev no ha informado de ningún nuevo ataque ruso contra la infraestructura energética, con lo que parece mantenerse la tregua parcial con respecto a estos objetivos y debido al frío extremo que anunció el pasado jueves el presidente estadounidense, Donald Trump.