Autoridades en Guyana Francesa buscan a al menos tres personas en río tras volcarse bote

De acuerdo con las autoridades, varios helicópteros y otras embarcaciones fueron activados para unirse al rescate del accidente que se reportó el pasado sábado y en cuya nave accidentada viajaban ocho personas, incluyendo el capitán y varios maestros.
Del total de ocupantes, tres de ellos fueron rescatados, y un cuerpo ha sido encontrado.
Por su parte, Félix Dada, alcalde de Grand-Santi, en Guyana Francesa, dijo a medios locales que la embarcación accidentada presuntamente tuvo problemas en su motor al momento de arrancar y después comenzó a zozobrar hasta que giró.
Los ocupantes de la nave accidentada regresaba a tierra después de pasar la noche en la otra parte del río.
Las autoridades, por su parte, investigarán si alguno de los ocupantes usaba salvavidas al momento del accidente.
Según se informó, desde el 1 de enero es mandatorio que toda persona lleve puesto un salvavidas cuando viaje a cualquiera de los ríos de Guyana Francesa.