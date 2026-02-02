China acusa de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al dalái lama

En una rueda de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó hoy que el decimocuarto dalái lama "no es una figura puramente religiosa", sino "un exiliado político" que, según la postura oficial china, ha estado implicado durante décadas en "actividades separatistas contrarias a China bajo el pretexto de la religión".

En ese contexto, Pekín expresó su "firme oposición" a que este tipo de premios sean utilizados, en palabras del portavoz, "como una herramienta para maniobras políticas contra China".

El comentario se produjo después de que se informara de que el dalái lama, de 90 años y residente en la ciudad india de Dharamshala desde su huida al exilio en 1959, había sido galardonado por el audiolibro 'Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama' (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama).

El líder tibetano ya había sido reconocido internacionalmente en el pasado con el Premio Nobel de la Paz, en 1989.

Pekín mantiene desde hace décadas una posición especialmente dura respecto al dalái lama, a quien acusa de promover la independencia del Tíbet, una región que China considera parte inalienable de su territorio.

Las autoridades chinas sostienen que los asuntos relacionados con el Tíbet, incluida la eventual sucesión del dalái lama, son "cuestiones internas" y rechazan cualquier implicación extranjera en este ámbito.

La postura de China sobre el líder tibetano ha sido objeto recurrente de críticas por parte de gobiernos occidentales y organizaciones internacionales de derechos humanos, que cuestionan las restricciones a la libertad religiosa y cultural en la región.