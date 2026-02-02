El grupo británico Chumbawamba protesta contra Vox por usar una canción suya en campaña

A través de un intermediario, el cantante y guitarrista Boff Whalley se puso en contacto con la Agencia EFE en Londres para expresar su disgusto: "No tienen ni idea de qué va nuestra canción (...) No pueden utilizar la música de la izquierda y de los anarquistas y de la gente que lucha por resistir a la extrema derecha", dijo Whalley.

En la campaña por las autonómicas en Aragón, Santiago Abascal posteó en su cuenta de Facebook un vídeo rodeado de público en la ciudad de Caspe el pasado jueves, mientras como fondo suena 'Tubthumping'.

Algunos miembros de la banda -que se separó en 2012, pero mantienen buenas relaciones entre ellos- recibieron ayer una llamada de España alertándoles de lo que estaba sucediendo.

Dice Whalley que no es la primera vez: "Como es una especie de canción universal, de esas que vuelven una y otra vez y se hacen populares tras caer en el olvido, a veces es utilizada por los idiotas de extrema derecha. Y cuando nos enteramos de que Vox la usa en sus campañas, pensamos que teníamos que decirles que no pueden hacerlo".

El músico cree necesario intervenir para contrarrestar "este clima en el Reino Unido donde tenemos un problema de verdad con la extrema derecha, así como en Europa donde se está haciendo fuerte, igual que en Estados Unidos".

"Si quieren usar la música y el arte para hacer avanzar su causa, que busquen su propia música, no la de los anarquistas, pero claro, no tienen música porque son increíblemente infradotados para la creatividad y el arte", concluyó.

Por su parte, Alice Nutter, voz y percusión en la extinta banda, también ha escrito un post en Facebook en el mismo sentido: "Hemos pedido a Facebook que saque nuestra canción del post malvado, racista y antiinmigratorio de Santiago Abascal. Chumbawamba está más en la línea de la reciente decisión del Gobierno español de regularizar a medio millón de inmigrantes", recalca.