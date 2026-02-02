Trump anuncia inversión de 12.000 millones de dólares para reserva de minerales críticos

El mandatario explicó, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que la creación de la reserva se financiará con una combinación de 10.000 millones de dólares aportados por el Banco de Exportación e Importación y otros 2.000 millones procedentes de inversiones privadas.

Trump agregó que las empresas privadas involucradas son los fabricantes de coches General Motors y Stellantis y el fabricante de aviones y contratista de defensa Boeing, que se suman así a la estrategia de la Casa Blanca para asegurar las cadenas de suministro de tierras raras.

Durante la presentación, miembros del gabinete de Trump describieron esta iniciativa como un esfuerzo para contrarrestar el dominio de China en los minerales que son cruciales para la fabricación de vehículos eléctricos y chips o la industria de defensa.

Los llamados minerales críticos son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

La Administración Trump agregó que durante esta semana serán anunciadas 11 naciones que se sumarán a la colación de comercio de minerales críticos que Estados Unidos mantiene actualmente con Australia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Tailandia.