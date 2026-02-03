Nuevo acuerdo Paraguay-Estados Unidos en puerta: ¿qué es lo que firmarán?

Mañana, el Departamento de Estado, a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, albergará la primera “Conferencia Ministerial de Minerales Críticos”, de la formarán parte representantes de unos 50 países, cuyos gobiernos son aliados del actual administración de Estados Unidos.

En representación de Paraguay estará el canciller Rubén Ramírez Lezcano. También, estarán otros jefes de Exteriores del Mercosur, como el argentino Pablo Quirno.

Los minerales críticos son la materia prima esencial para el desarrollo de productos tecnológicos, tanto de uso civil como militar y el plan del gobierno de Donald Trump es asegurar la provisión de estos recursos naturales y ampliar sus reservas para hacer frente a la Republica Popular de China.

China es el principal proveedor de tierras raras -abundantes en el planeta, pero en el suelo chino están las mayores reservas- así como otros minerales y metales esenciales para las industrias del futuro. Le siguen: Vietnam, Brasil, Rusia e India en los primeros lugares.

El presidente Donald Trump tiene previsto visitar Pekín en abril próximo donde será recibido por el mandatario chino, Xi Jinping. Se espera que el asunto de los minerales críticos esté como uno de los temas centrales de las conversaciones.

Subsuelo de Sudamérica

Sudamérica, en particular, está en el foco de las potencias económicas y militares por tener en el subsuelo las mayores reservas mundiales de litio, bautizado como el “oro blanco”.

Este se utiliza para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y cientos de dispositivos electrónicos de uso civil, pero también es requerida para las industrias nucleares.

Las mayores reservas sudamericanas están en lo que conoce como el triángulo del litio: Chile, Argentina y Bolivia. Juntos concentran más del 56% de las reservas del planeta.

Según publicaciones del Viceministerio de Minas y Energía (VMME) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el subsuelo de Paraguay habría indicios de presencia de uranio, litio, titanio y tierras raras.

Asegurar suministros

Un comunicado del Departamento de Estado, señala que con esta cita, la administración del presidente Donald Trump recibirá a “delegaciones para impulsar esfuerzos conjuntos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Según la secretaría de Estado estadounidense, se trata de una “histórica reunión” que “impulsará la colaboración para asegurar (para Estados Unidos) estos componentes esenciales para la innovación tecnológica, el fortalecimiento económico y la seguridad nacional”.

¿Qué firmará Paraguay?

Se prevé una serie de debates, pero principalmente la firma de un memorando de entendimiento cuyo contenido -en parte-fue filtrado por algunos medios de comunicación estadounidenses.

El Gobierno estadounidense -según el periódico E&E by Político- solicitó a los jefes de las delegaciones antes de llegar a Washington un compromiso previo a la firmar del memorandum de entendimiento para la cooperación en el abastecimiento y procesamiento de estos minerales críticos.

El documento sería -de acuerdo a una publicación de periodística de Político- un “espejo” de otro acuerdo firmado entre Estados Unidos, Japón y Australia.

En este se solicita a los que rubrican el documento -según E&E by Político, y que coincide con una fuente diplomática paraguaya- que “identifiquen y apoyen proyectos clave en un plazo de seis meses que puedan suministrar material a Estados Unidos y a compradores alineados con el país”.

Con esto, la administración Trump buscaría facilitar y agilizar las inversiones para la explotación de los recursos en esos países.

Además, el memorandum de entendimiento contemplaría “herramientas” como la fijación de precios “para proteger” de Pekín “a los productores nacionales (de EE.UU.)”.

Según fuentes de la Cancillería paraguaya, la delegación partió a Washington esta madrugada y de momento no harán comentarios sobre el asunto. Se espera que a su retorno, el canciller Rubén Ramírez Lezcano explique lo acordado con el Gobierno estadounidense.

Proyectos, asociaciones y alianzas

El presidente Trump presentó la semana pasada en la Casa Blanca el proyecto “Bóveda” con la finalidad de garantizar a las industrias estadounidenses de las alteraciones en la provisión de los minerales críticos. Será financiada con una inversión público privada de unos US$ 12.000 millones, reportó la agencia EFE.

También, creó la Asociación para la Seguridad de los Minerales y la iniciativa Pax Sílica del que forman parte principalmente países aliados del Asia, como Japón y Corea del Sur. Este último está más enfocado a los recursos que necesitan para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Su administración busca tener el control mayoritario de las reservas globales de minerales críticos, y evitar la dependencia de China.

El vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance también asistirá de esta conferencia junto al director sénior de Cadenas de Suministro Globales, David Copley, y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.