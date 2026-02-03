Fiscalía de Francia cita a declarar a Elon Musk

“Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”, señaló el ministerio público en un comunicado.

La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de una denuncia sobre los algoritmos de X considerados sesgados, que amplió al funcionamiento de Grok, su inteligencia artificial, tras difundir contenidos negacionistas y falsas imágenes de carácter sexual.

Esta citación a declarar debe “permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir con la legislación previstas”, apuntó la fiscala de París, Laure Beccuau.

Allanamientos en la sede de X

La Fiscalía también anunció el allanamiento hoy de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Elon Musk y Yaccarino con un “enfoque constructivo”, según el comunicado.

A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del “streamer” Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.