Petro propone a Trump que Colombia y Venezuela trabajen juntas para derrotar narcos

Petro afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están "arrodillados al narcotráfico" sean derrotados.

"Hay que colocar el Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes (están) arrodillados al narcotráfico (y) no saben que esa época pasó, que se inicia una nueva era, y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, sean derrotados", agregó Petro tras la reunión con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca.

Igualmente, dijo que la idea es que ambos países persigan a los líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Venezuela y "a los que más mal hacen como violentos a Colombia".

Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el Gobierno colombiano ordenó reforzar los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad, especialmente en el Catatumbo, uno de los mayores fortines del ELN.

En la zona también operan el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que lleva más de un año enfrentado al ELN por el control territorial del Catatumbo, y otros grupos narcotraficantes.

El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo, según el informe oficial 'Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)' del Gobierno.

Petro manifestó que tras la detención de Maduro, "Venezuela se merece el futuro" y que "el pasado se evaluará, pero el presente y el futuro es fundamental".

Por otra parte, el mandatario aseguró que Trump le preguntó que si se había asustado por la operación en la que fue detenido Maduro y que cuál era su opinión de ella.

"Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy (Rodríguez) y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas (chavistas)", expresó el presidente colombiano.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.