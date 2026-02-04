Argentina es un socio clave para la extracción de tierras raras, dice Rubio

“Argentina no solamente tiene la capacidad en términos de recursos naturales (...) no solo para Estados Unidos, sino para el mundo”, declaró Marco Rubio.

El país sudamericano “tiene también los conocimientos en procesamiento, que también será críticamente importante”, añadió.

Argentina es uno de los países que interviene este miércoles en la reunión ministerial organizada por Estados Unidos, con más de cincuenta países participantes, aseguró Rubio.

Sector estratégico

Los minerales y las tierras raras se han convertido en un sector crítico para la manufactura de productos tecnológicos, desde teléfonos hasta computadoras y satélites, y el gobierno de Donald Trump ha convertido esa búsqueda de recursos en uno de sus objetivos clave de política económica exterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

China domina a nivel mundial la producción y el procesamiento de esos recursos naturales, fruto de una estrategia a largo plazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argentina, que tiene estrechos lazos económicos y financieros con el gigante asiático, mantiene un difícil equilibrio. El presidente argentino Javier Milei ha hecho de la alianza geopolítica con Trump su gran activo en materia de políticas exterior.

Auxilio de EE.UU.

Estados Unidos vino en ayuda de Argentina en la segunda mitad de 2025, con una línea financiera de 20.000 millones de dólares que influyó en la campaña de las elecciones legislativas.

Preguntado en la rueda de prensa sobre si ambos países negocian un acuerdo para que Argentina reciba a inmigrantes deportados de Estados Unidos, Rubio dijo que no había ningún anuncio al respecto.