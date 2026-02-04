Cien mujeres denuncian en Bulgaria la publicación en páginas porno de su depilación íntima

"Hasta el momento se han recibido más de 100 quejas fundadas y cada denuncia será tratada individualmente. Por el momento no podemos confirmar ni descartar alguna relación y conexión entre los dos estudios (de depilación)", dijo una portavoz de Interior.

Esa fuente añadió que se investiga quién instaló las cámaras, quién tenía acceso a esas imágenes y quién las subió a las páginas de internet pornográficas.

El escándalo surgió hace una semana, cuando una cliente denunció a la Fiscalía que había visto imágenes suyas circulando en un canal de acceso limitado en la red de mensajes Telegram, en el que había también grabaciones de otras mujeres en el mismo centro de estética.

"Me siento avergonzada, humillada, sucia. Confiamos nuestros cuerpos a este salón para un procedimiento por una cantidad considerable de dinero y, por lo tanto, esperamos mantener cierta confidencialidad, y nos están grabando en secreto", dijo a la emisora Nova TV la víctima, quien afirmó que las imágenes fueron tomadas en 2024.

La dueña de ese centro de estética ha indicado que todos los clientes firman un consentimiento informado donde se menciona la presencia de cámaras de seguridad.

Sin embargo, la propietaria no ha explicado por qué hay una cámara oculta en las salas de tratamiento, donde los clientes están desnudos.

Según ella, las grabaciones provienen de una brecha en la red de cámaras y sugiere que podría provenir de la red wifi.

"Hay dos grabaciones en las que yo también aparezco en situación íntima con mi novio. Un ataque absolutamente malicioso y, en general, creo que va dirigido contra mí", afirmó.

También se han detectado en varios sitios de pornografía vídeos íntimos grabados en otro salón de belleza en Burgas, según la Policía.

Una de las clientes de este segundo estudio ha declarado haber estado allí en 2022 y 2023.

"La cámara estaba colocada extremadamente cerca, a aproximadamente un metro de mí, enfocando directamente a mis partes íntimas", declaró, añadiendo que no se percató de ello durante el tratamiento.

Este miércoles se reveló que un tercer estudio, en la ciudad de Kazanlak, ya avisó en 2023 de que habían encontrado una cámara oculta que fue desmontada inmediatamente. No obstante, cuatro fotos de clientas siguen aún colgadas en Internet.

La Fiscalía, que ha ordenado una investigación en salones de belleza en todo el país, ha informado de que la publicación de vídeos íntimos sin conocimiento ni consentimiento es un delito que se castiga con hasta seis años de cárcel y una multa de 5.000 euros.

La emisora Nova TV informó este miércoles de que varios particulares han denunciado también la presencia en páginas porno de vídeos grabados con cámara oculta en una consulta ginecológica de Sofía, la capital de Bulgaria.