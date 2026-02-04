Científicos completan el primer mapa genético del pepino de mar café en Galápagos

La investigación fue liderada por Jaime Ortiz, galapagueño y candidato a doctorado en la Universidad de Cornell (Estados Unidos), en colaboración con científicos de la FCD, quien indicó que ahora se cuenta "con una imagen detallada de cómo funciona esta especie a nivel molecular".

"Esto nos permite estudiar la diversidad genética, la adaptación y la resiliencia de formas que antes no eran posibles, y usar ese conocimiento para apoyar su conservación a largo plazo, en beneficio tanto de la naturaleza como de las personas que dependen de ella", indicó Ortiz en unas declaraciones difundidas por la Fundación.

El trabajo presenta el primer genoma completo y de alta calidad de un pepino de mar en peligro de extinción a nivel mundial.

El pepino de mar café cumple un rol fundamental en los ecosistemas marinos al reciclar nutrientes en el fondo marino y aportar beneficios clave a los arrecifes rocosos y de coral, ayudando a mantener hábitats oceánicos saludables, de acuerdo a información de la FCD.

"También tiene una importante relevancia económica, ya que sustenta un mercado global valorado en alrededor de tres millones de dólares anuales, con la mayor parte de la producción exportada a China", añadió la organización.

La Fundación Charles Darwin destacó que lo que hace especialmente relevante a este estudio es que el genoma anotado a nivel cromosómico permite a científicos y gestores seguir la diversidad genética entre poblaciones, detectar señales tempranas de estrés asociadas a la sobrepesca o al cambio climático, e identificar áreas donde las poblaciones pueden estar en riesgo.

"Esta información puede utilizarse para establecer límites de pesca basados no solo en el tamaño poblacional, sino también en la diversidad genética y el potencial adaptativo", añadió.

Gonzalo Sevilla, de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, indicó que la recuperación del pepino de mar café es una prioridad compartida para la Reserva Marina de Galápagos, por lo que "este genoma aporta una herramienta adicional clave para comprender mejor la resiliencia de las poblaciones y respaldar una gestión responsable a largo plazo".

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas grandes, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador y está considerado como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo.