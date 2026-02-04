Mundo
04 de febrero de 2026 - 11:41

EE.UU. aumenta pedido de misiles de crucero Tomahawk y moviliza la industria armamentística

(Imagen ilustrativa)
NUEVA YORK. Estados Unidos, a través del Pentágono y la corporación estadounidense Raytheon, aumentó su pedido de compra de misiles crucero Tomahawk, misiles aire-aire e interceptores de misiles balísticos. Será por siete años, según el acuerdo firmado, que no especifica los montos de inversión.

Según la agencia rusa TASS, las partes acordaron incrementar la producción de los misiles Tomahawk, pasando de los actuales 60 misiles por año a 1.000 unidades anuales, y de los misiles aire-aire AMRAAM a un mínimo de 1.900 unidades por año.

Además, el Departamento de Guerra de EE.UU. -sostiene la publicación, acordó un aumento de la producción de los interceptores de misiles balísticos SM-3 Block IB y SM-3 Block IIA, y la fabricación de muchos tipos de proyectiles se duplicará o cuadruplicará en comparación con los volúmenes actuales. Como ejemplo cita la producción de interceptores SM-6 aumentará de 125 a más de 500.

El acuerdo incluye -explica TASS- un “enfoque de financiación conjunta”, que permite a la corporación invertir en capacidades de producción a largo plazo.