Papa expresa preocupación por el riesgo de una “nueva carrera armamentística”

Conocido como Nuevo START, el último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia expiraría mañana, y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas.

“Hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”, dijo el pontífice estadounidense, y consideró que es “más urgente que nunca reemplazar la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida”.

“Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones”, añadió al término de su audiencia semanal en el Vaticano.

Lea más: Papa León XIV pide dialogo entre EE.UU. y Cuba

¿Qué es el Nuevo Start?

El último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START, expira el jueves y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas del mundo.

El acuerdo fue firmado en 2010 y obligaba a ambas partes a limitar su armamento a 800 lanzadores y bombarderos pesados, así como a 1.550 ojivas estratégicas ofensivas desplegadas. También incluía un mecanismo de verificación.

Rusia anunció en febrero de 2023 la suspensión de su participación en el tratado sin retirarse formalmente, y aseguró que continuaría respetando los límites establecidos.

Lea más: El papa advierte que la política no puede servir a las personas si excluye a los débiles

Coyuntura peligrosa

Ayer, el Kremlin había avisado de que el mundo se adentra en una coyuntura “peligrosa” con la expiración del tratado.

El gobierno ruso ofreció una prórroga de un año, aunque el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, afirmó ayer en declaraciones a la prensa que “todavía no hemos recibido respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa”.

Si el tratado no se prorroga, las dos principales potencias nucleares del mundo “se quedarían sin un documento fundamental que limite y controle estos arsenales”, añadió Peskov.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en septiembre que una prórroga del acuerdo Nuevo START “suena como una buena idea”, pero desde entonces no trascendió ningún paso en ese sentido.