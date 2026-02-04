Incautan 960 kilos de marihuana y erradican 143 hectáreas de cultivos al sur de Paraguay

El Batallón de Inteligencia Militar con el apoyo de la Armada Paraguaya incautó el martes un cargamento de 960 kilos de marihuana prensada a orillas del río Paraná, en la localidad de Yvy Ku’i (Ñeembucú), que presuntamente "estaba lista para ser trasladada a territorio argentino", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La intervención se realizó como parte de la 'Operación Escudo Guaraní', una estrategia implementada desde el pasado 6 de noviembre por el Gobierno paraguayo para reforzar la seguridad en las fronteras con el despliegue de efectivos militares, especialmente con Brasil y Argentina.

Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este miércoles que en ocho días consecutivos de operativos dentro de reservas naturales eliminaron 143 hectáreas de plantaciones de marihuana y decomisaron casi seis toneladas del estupefaciente que estaban listas para su distribución.

La operación denominada 'Frente Sur II', que fue coordinada con el Comando de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público, se ejecutó en el Parque Nacional Caazapá y la Reserva Natural San Rafael, ubicada en el departamento de Itapúa (sur), refirió la Senad en un comunicado.

La agencia antidrogas dijo que se trató de "una acción estratégica destinada a anular estructuras de producción ilícita de marihuana" que talan de forma "indiscriminada" bosques vírgenes para establecer los cultivos.

En esos bosques también hallaron cinco campamentos clandestinos que contaban con "infraestructura logística avanzada", como sistemas de riego, generadores eléctricos y otros equipos, detalló la Senad.

El Parque Nacional Caazapá, con una extensión de 16.000 hectáreas, y la Reserva Natural San Rafael, de 73.000 hectáreas, forman parte del Bosque Atlántico de Alto Paraná, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del país.