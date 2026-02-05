Es falso que Mamdani y su madre aparezcan en unas fotografías junto a Epstein

Las imágenes comenzaron a circular en Instagram, Threads y X después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. publicase nuevos archivos sobre el caso Epstein, entre ellos un correo electrónico de 2009 en el que se menciona que la madre de Mamdani asistió a una fiesta en casa de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta.

Según los usuarios, en una de las fotos aparece Nair sosteniendo a Mamdani cuando era bebé, mientras posa con Epstein y Clinton. Otra fotografía presuntamente muestra al alcalde en su adolescencia junto a los mismos personajes.

“Nuevos archivos de Epstein revelan que la cineasta Mira Nair, madre del alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, asistió a una fiesta posterior en la casa de Ghislaine Maxwell para su película de 2009 Amelia (sic)”, dice una de las publicaciones que incluye las fotografías.

HECHOS: El origen de estas fotografías es una cuenta de X dedicada a compartir contenido satírico generado con IA, como lo demuestra una búsqueda inversa de imagen. Además, ambas imágenes aparecen etiquetadas como 'creadas con la IA de Google'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En primer lugar, una búsqueda inversa de imagen en Google encontró que las fotos fueron publicadas originalmente en el perfil de la red social X @DumbFckFinder, que se identifica como una cuenta parodia dedicada a compartir “videos y memes de alta calidad creados con IA”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las dos instantáneas están etiquetadas con las letras 'DFF', las cuales coinciden con el nombre de la cuenta satírica.

Otra búsqueda inversa en Google encontró que las dos fotografías están marcadas con la etiqueta 'creadas con la IA de Google' en la sección 'acerca de esta imagen'.

Un detalle adicional que evidencia la falsedad de las imágenes es que los mensajes virales las sitúan en 2009, pero para esa fecha Mamdani tenía 18 años, puesto que nació el 18 de octubre de 1991.

La desclasificación de tres millones de documentos relacionados con el caso de Epstein ha provocado un aluvión de contenidos desinformativos que buscan acusar a figuras públicas de estar implicadas en los escándalos que rodean al financiero neoyorquino, quien falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019.

EFE Verifica ya ha desmentido en otros artículos bulos relacionados con el difunto pederasta como una fotografía falsa de Epstein junto a la opositora venezolana María Corina Machado o unos supuestos documentos que revelan que Bill Gates planeó la pandemia.

Cabe destacar que aunque el nombre de la madre de Mamdani figura en un correo electrónico de los archivos de Epstein, esto no prueba que haya incurrido en algún delito.

En definitiva, las fotografías que muestran a Zohran Mamdani junto a su madre y Jeffrey Epstein se generaron con IA, como lo demuestra una búsqueda inversa que localiza su origen en una cuenta dedicada a compartir contenido sintético.