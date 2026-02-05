Hillary Clinton dice no tener problema con que su comparecencia sobre Epstein sea pública

Su mensaje, que publicó en su cuenta de X, llega unos días después de que ella y su esposo, el expresidente Bill Clinton, acordaran testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes como parte de la investigación de este órgano sobre los archivos de Epstein.

Los Clinton acordaron los términos de la declaración con el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por Kentucky, James Comer, quien en el último momento habría agregado el requisito de grabar en video la comparecencia de la expareja presidencial.

Esto habría provocado la reacción de Hillary Clinton en las redes al dirigirse directamente a Comer: "Detengamos los juegos. Si quieres esta pelea, hagámosla...en público", escribió.

"Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí", retó Clinton a Comer.

La exsecretaria de Estado no disimuló su malestar por las tácticas de los republicanos.

"Durante seis meses dialogamos de buena fe con los republicanos del Comité de Supervisión. Les dijimos lo que sabíamos, bajo juramento. Lo ignoraron todo. Modificaron las reglas del juego y convirtieron la rendición de cuentas en un ejercicio de distracción", aseguró Clinton.

La tensión en torno a las declaraciones de Hillary y Bill Clinton, que están previstas para el 26 y el 27 de febrero, se mantiene y sigue la incógnita sobre si finalmente serán públicas o no.