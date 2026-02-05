Sobrevivientes de Hiroshima temen una nueva guerra nuclear con el fin del “New START”

El tratado Nuevo START expiróe esta madrugada del 5 de febrero, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no diera seguimiento a la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de prolongar por un año los términos del acuerdo.

Terumi Tanaka, copresidente de Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de los bombardeos nucleares de 1945 contra Hiroshima y Nagasaki, afirmó que el mundo no es consciente de cuán urgente es este asunto.

El grupo pacifista al que pertenece Tanaka -Nihon Hidankyo-recibió el premio Nobel de la Paz en 2024.

Lea más: Ataque nuclear a Hiroshima: “La paz se construye respetando toda vida humana”

“Guerra nuclear”

“Dada la situación actual, tengo la impresión de que en un futuro no muy lejano, tendremos una guerra nuclear y avanzaremos hacia la destrucción”, declaró Tanaka en rueda de prensa, junto a varios de sus compañeros activistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre, de 93 años, dijo temer que los habitantes de los países con armas nucleares quizá no estén reflexionando lo suficiente sobre el arsenal que poseen sus naciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quizá incluso lo ven como una prueba de que tienen un gran poder. Eso es un enorme error” , advirtió.

Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, donde vivía Tanaka, en agosto de 1945. Poco después, Japón capituló y la Segunda Guerra Mundial terminó.

Lea más: Japón llama al mundo a eliminar las armas nucleares en 80° aniversario de Hiroshima

Víctimas en Hiroshima

Cerca de 140.000 personas murieron en Hiroshima y otras 74.000 perecieron en Nagasaki, muchas de ellas por haber estado expuestas a la radiación nuclear.

Esa fue la única vez en la que se usaron armas atómicas durante una guerra.

Lea más: Nobel de la Paz habla en exclusiva con ABC y esto contó

Activistas de todo el mundo han advertido que el final del tratado Nuevo START podría desembocar en una nueva carrera armamentística entre las principales potencias nucleares e incitar a China a expandir su arsenal.

Washington sostiene que cualquier nuevo tratado debería incluir a China.