Oposición venezolana cuestiona "omisiones graves" en proyecto de amnistía del Gobierno

En un comunicado publicado en X, la PUD afirmó que el texto tiene "omisiones graves", como la exclusión de "amplios grupos de presos políticos civiles y militares" o de períodos de "significación histórica" que no forman parte de las coyunturas cubiertas por la ley.

La plataforma opositora señaló que el proyecto no deroga legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideró, forman parte del "marco legal represivo" venezolano; agregó que tampoco garantiza el "retorno seguro" de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores.

Asimismo, consideró "preocupante" que la aplicación de la amnistía quede bajo la responsabilidad del Ministerio Público y el sistema de justicia actual que, aseguró, "han sido instrumentos de la persecución política".

"No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento", señaló la organización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agrupación insistió en que se debe dar libertad a todos los presos políticos de forma "inmediata y sin más dilaciones", además insistió en que una amnistía "incompleta o condicionada" no se puede considerar como "verdadera".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó el jueves de forma unánime el proyecto de ley de amnistía en primera discusión, que este viernes inició su proceso de consulta pública y debe ser aprobada en un segundo debate para ser sancionada.

Más temprano este viernes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró a familiares de presos políticos concentrados en las afueras de una cárcel en Caracas, que la legislación será aprobada de forma definitiva el próximo martes y, añadió, "a más tardar" el viernes serán liberados "todos" los detenidos.

La legislación fue propuesta en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, cinco días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas. La ONG estima que todavía quedan 687 detenidos en el país.

El Gobierno encargado, por su parte, ha afirmado que las liberaciones ascienden a 895, pero no ha publicado listados oficiales.