Mundo
09 de febrero de 2026 - 13:41

Bad Bunny rompe el récord histórico de audiencia en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny (C) se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX.
Bad Bunny (C) se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX.CHRIS TORRES

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl 2026 no sólo por el enfoque de su presentación durante el descanso, sino también por el impacto que tuvo en términos de audiencia. En el show de medio tiempo de la Super Bowl LX, el artista puertorriqueño alcanzó un registro sin precedentes: 135.4 millones de espectadores frente al televisor siguieron su actuación.

Por ABC Color

De acuerdo con los datos recopilados tras la celebración del partido, esa cifra le permitió superar el récord histórico de espectadores para un espectáculo de medio tiempo en una Super Bowl. El logro se dio, además, con un elemento distintivo señalado en el reporte: Bad Bunny utilizó únicamente el castellano durante toda la actuación.

La presentación fue destacada también por el lugar que otorgó a la comunidad latina, en una puesta en escena que, según el recuento, buscó subrayar que América es mucho más que Estados Unidos.

El nuevo Top-10 de audiencia del descanso del Super Bowl

Con este resultado, el listado de los espectáculos de medio tiempo con mayor audiencia queda encabezado por Bad Bunny. Estas son las cifras reportadas:

  1. Bad Bunny (2026) - 135.4 millones de espectadores
  2. Kendrick Lamar (2025) - 133.5 millones de espectadores
  3. Michael Jackson (1993) - 133.4 millones de espectadores
  4. Usher (2024) - 129.3 millones de espectadores
  5. Rihanna (2023) - 121.017 millones de espectadores
  6. Katy Perry (2015) - 118.5 millones de espectadores
  7. Lady Gaga (2017) - 117.5 millones de espectadores
  8. Coldplay (2016) - 115.5 millones de espectadores
  9. Bruno Mars (2014) - 115.3 millones de espectadores
  10. Madonna (2012) - 114 millones de espectadores

Lea más: Video: Bad Bunny sacude el Super Bowl LX y menciona a Paraguay

El impacto del show también generó reacciones fuera del ámbito musical. Apesar de las críticas recibidas por Donald Trump, Bad Bunny firmó el nuevo récord de audiencia del descanso del Super Bowl.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy