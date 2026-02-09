Bad Bunny rompe el récord histórico de audiencia en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

De acuerdo con los datos recopilados tras la celebración del partido, esa cifra le permitió superar el récord histórico de espectadores para un espectáculo de medio tiempo en una Super Bowl. El logro se dio, además, con un elemento distintivo señalado en el reporte: Bad Bunny utilizó únicamente el castellano durante toda la actuación.
La presentación fue destacada también por el lugar que otorgó a la comunidad latina, en una puesta en escena que, según el recuento, buscó subrayar que América es mucho más que Estados Unidos.
El nuevo Top-10 de audiencia del descanso del Super Bowl
Con este resultado, el listado de los espectáculos de medio tiempo con mayor audiencia queda encabezado por Bad Bunny. Estas son las cifras reportadas:
- Bad Bunny (2026) - 135.4 millones de espectadores
- Kendrick Lamar (2025) - 133.5 millones de espectadores
- Michael Jackson (1993) - 133.4 millones de espectadores
- Usher (2024) - 129.3 millones de espectadores
- Rihanna (2023) - 121.017 millones de espectadores
- Katy Perry (2015) - 118.5 millones de espectadores
- Lady Gaga (2017) - 117.5 millones de espectadores
- Coldplay (2016) - 115.5 millones de espectadores
- Bruno Mars (2014) - 115.3 millones de espectadores
- Madonna (2012) - 114 millones de espectadores
Lea más: Video: Bad Bunny sacude el Super Bowl LX y menciona a Paraguay
El impacto del show también generó reacciones fuera del ámbito musical. Apesar de las críticas recibidas por Donald Trump, Bad Bunny firmó el nuevo récord de audiencia del descanso del Super Bowl.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy