Bad Bunny rompe el récord histórico de audiencia en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl 2026 no sólo por el enfoque de su presentación durante el descanso, sino también por el impacto que tuvo en términos de audiencia. En el show de medio tiempo de la Super Bowl LX, el artista puertorriqueño alcanzó un registro sin precedentes: 135.4 millones de espectadores frente al televisor siguieron su actuación.