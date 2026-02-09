Trump criticca a Bad Bunny en el Super Bowl LX: “Uno de los peores de la historia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny en el Super Bowl LX como “uno de los peores de la historia”. El mandatario expresó su rechazo a través de la red social Truth Social, donde publicó: “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”.

En el mismo mensaje, Trump profundizó sus cuestionamientos al afirmar que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Antecedentes: Trump ya había cuestionado su elección

La reacción no fue un hecho aislado. Trump ya se había manifestado en contra de la elección de Bad Bunny como protagonista del entretiempo, llegando a calificarla como “una horrible elección”.

En su publicación más reciente, intensificó el tono al sostener que el evento fue “una bofetada” para Estados Unidos. Según el presidente, “no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

Bad Bunny y su postura frente a la política migratoria

El propio Bad Bunny ha sido crítico con la política migratoria de la administración Trump. El año pasado, el artista puertorriqueño optó por no llevar su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour a Estados Unidos para evitar posibles redadas.

Más recientemente, durante la entrega de los premios Grammy, el cantante manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, y añadió: “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)“.

Un hito: repertorio íntegramente en español

La actuación de Bad Bunny marcó un hito al convertirse en el primer artista que protagoniza el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español.

El Super Bowl LX presentó su show en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del partido entre New England Patriots y los Seattle Seahawks. Con Bad Bunny como figura central, el entretiempo fue descrito como un momento significativo para la música latina dentro de la historia de la National Football League (NFL).

“¡Qué rico es ser latino!”, fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena, en una declaración que marcó el tono del espectáculo. El show también incluyó participaciones de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Puesta en escena: videoclip en vivo y referencias culturales

El espectáculo fue presentado como un “videoclip en vivo”, combinando imágenes grabadas en el césped con otras pregrabadas. Comenzó en un sembradío montado en el campo de juego y buscó ilustrar costumbres de la cultura latinoamericana a lo largo de su recorrido.

Vestido de blanco y con una pelota de fútbol americano, Bad Bunny interpretó “Tití me preguntó”. Cardi B y Karol G se incorporaron en “Yo perreo sola”. También participaron Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko.

Tras una escena de casamiento apareció Lady Gaga, quien interpretó “Die with a smile” con un “condimento bien latino” en su melodía.

Mensajes, símbolos y cierre del show

Durante la actuación, el cantante se habló a sí mismo cuando era niño: “Nunca dejé de creer en mí”, dijo, antes de que surgiera un “Benito pequeño” frente a una TV, a quien le entregó el Grammy que acababa de ganar.

Ricky Martin cantó un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, con “fuerte contenido político”, y pronunció: “No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai”, en medio de una ovación y la aparición de banderas de Puerto Rico.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, remarcó Bad Bunny. Luego dijo “Dios bendiga a América” y nombró a todos los países del continente en un mensaje de unión y contra la discriminación.

El cierre llegó con “Debí tirar más fotos”, con todos los bailarines en escena y una última frase como remate: “Seguimo’ aquí”.

